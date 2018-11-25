Войти
Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты
позиция
Аваков доволен бюджетом МВД: хватит на «Стену» и вертолеты
Украина потратит на оборону 5,38% ВВП
госфинансы
Украина потратит на оборону 5,38% ВВП

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Вступили в силу законы о «евробляхах»

264
Вступили в силу законы о «евробляхах»

Законы, которые легализуют ввезенные в Украину с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в воскресенье вступили в силу. В субботу эти законы были опубликованы в правительственной газете «Голос Украины».

«Начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей», — отметила пресс-служба Госфискальной службы (ГФС), уточнив, что таможенные платежи не возвращаются.

Напомним, что 8 ноября Верховная рада приняла закон, который определяет, что базовая ставка акцизного налога для ввезенных из стран Европы легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом до трех литров составит €50 на одно транспортное средство, более трех литров — €100. При этом базовая ставка акцизного налога для легковых автомобилей с дизельным двигателем объемом до 3,5 литров составит €75, более 3,5 литров — €150. Итоговый размер акциза для каждого автомобиля будет определяться по формуле, которая предусматривает умножение базового коэффициента на коэффициент двигателя (определяется делением фактического объема двигателя на 1000), а также на коэффициент года выпуска транспортного средства, который также определяется по соответствующей формуле. Предельный коэффициент года выпуска составляет 15, то есть если автомобиль старше 15 лет, то к нему будет применяться коэффициент 15.

Закон также определяет ставки акциза для автомобилей, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями. Кроме того, вводится стимулирующий механизм для автовладельцев, которые желают растаможить автомобили на иностранной регистрации — так называемый понижающий коэффициент. То есть, если автовладельцы оформят автомобили в первые месяцы действия закона, то итоговый акциз может быть уменьшен.

Еще одним законом парламент Украины ввел ограничения на количество автомобилей, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, а также ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил.

Читайте также: В Житомире транспортный коллапс из-за гололеда

Рада приняла законы под давлением протестующих владельцев автомобилей с еврономерами. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной, на территорию Украины только с начала этого года было ввезено не менее 500 тыс. автомобилей в режиме «транзит» с еврономерами. Общее количество таких автомобилей в стране пока не может назвать никто, по разным оценкам их число может достигать 2 млн единиц.

евробляхи
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 25 ноября 2018
Суббота, 24 ноября 2018
Пятница, 23 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016