Вступили в силу законы о «евробляхах»

Законы, которые легализуют ввезенные в Украину с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в воскресенье вступили в силу. В субботу эти законы были опубликованы в правительственной газете «Голос Украины».

«Начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей», — отметила пресс-служба Госфискальной службы (ГФС), уточнив, что таможенные платежи не возвращаются.

Напомним, что 8 ноября Верховная рада приняла закон, который определяет, что базовая ставка акцизного налога для ввезенных из стран Европы легковых автомобилей с бензиновым двигателем объемом до трех литров составит €50 на одно транспортное средство, более трех литров — €100. При этом базовая ставка акцизного налога для легковых автомобилей с дизельным двигателем объемом до 3,5 литров составит €75, более 3,5 литров — €150. Итоговый размер акциза для каждого автомобиля будет определяться по формуле, которая предусматривает умножение базового коэффициента на коэффициент двигателя (определяется делением фактического объема двигателя на 1000), а также на коэффициент года выпуска транспортного средства, который также определяется по соответствующей формуле. Предельный коэффициент года выпуска составляет 15, то есть если автомобиль старше 15 лет, то к нему будет применяться коэффициент 15.

Закон также определяет ставки акциза для автомобилей, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями. Кроме того, вводится стимулирующий механизм для автовладельцев, которые желают растаможить автомобили на иностранной регистрации — так называемый понижающий коэффициент. То есть, если автовладельцы оформят автомобили в первые месяцы действия закона, то итоговый акциз может быть уменьшен.

Еще одним законом парламент Украины ввел ограничения на количество автомобилей, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, а также ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил.

Рада приняла законы под давлением протестующих владельцев автомобилей с еврономерами. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной, на территорию Украины только с начала этого года было ввезено не менее 500 тыс. автомобилей в режиме «транзит» с еврономерами. Общее количество таких автомобилей в стране пока не может назвать никто, по разным оценкам их число может достигать 2 млн единиц.