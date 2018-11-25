Россия закрыла Керченский пролив

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов, сообщил гендиректор российского предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Такое решение приняли якобы в целях безопасности. Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила, что три корабля ВМС Украины «неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей».

После этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Российскую Федерацию в том, что корабли РФ неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины.

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — добавили в МИД.

Отметим, что между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины.