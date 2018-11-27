Минэкономики предлагает оставить госпредприятиям половину прибыли

Минэкономразвития предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2018 год. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, сообщает ЭП.

Норматив, установленный для распределения прибыли за 2017 год, составляет 75%, тогда как годом ранее действовал 50% норматив.

Если госкомпании до 1 июля 2019 года не заплатят прибыль в госбюджет, контракты с их главами должны быть расторгнуты, отмечается в проекте документа.

Для «Укргидроэнерго», Ощадбанка и «Укрзализныци» может быть сделано исключение: как и в этом году они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2018 год — минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.

Необходимость 30% норматива дивидендов для «Укргидроэнерго» обусловлена необходимостью сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, Ощадбанка — его договорами с иностранными финансовыми учреждениями о привлечении 1,5 млрд долларов, а для «Укрзализныци» — необходимостью капитальных инвестиций.