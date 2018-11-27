EVO и Rozetka завершили слияние бизнесов

Маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании, сообщила пресс-служба группы компаний EVO во вторник.

«Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать клиентский опыт онлайн-покупок», — говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на CEO группы компаний EVO Николая Палиенко, объединенная компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон.

По его словам, в ближайшее время глобальных изменений в работе группы компаний EVO не будет. Все проекты и команды продолжат свою работу.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы компаний EVO.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

Основной бизнес EVO — маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане. Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. Так, в рамках EVO развиваются следующие проекты Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, «Вчасно», Shafa.ua.