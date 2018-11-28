В Грузии стартовал второй тур выборов президента

Более 3,6 тыс. избирательных участков открылись в среду в Грузии для голосования во втором туре выборов президента. Избиратели проголосуют за одного из двух кандидатов — поддерживаемую правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Анна Микеладзе, «все избирательные участки в Грузии открылись своевременно, идет голосование». По ее словам, «процесс голосования проходит в мирной обстановке».

По данным ЦИК Грузии, из 3 703 избирательных участков 55 находятся за рубежом. Число избирателей превышает 3,5 млн.

28 ноября в Грузии объявлено выходным днем.

В первом туре 28 октября Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе — 37,74% голосов. В соответствии с изменениями в конституции, это последние прямые выборы президента Грузии.