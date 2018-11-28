В Греции проходит забастовка работников частного сектора

В Греции в среду проходит общенациональная забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом работников частного сектора — Всеобщей конфедерацией труда (GSEE) — с требованиями повысить минимальную зарплату до 751 евро, заключить коллективные трудовые договоры, остановить рост налогов.
В забастовке участвуют также члены коммунистического профсоюза ПАМЕ (Всегреческий боевой фронт).
В течение суток в Афинах не работает метро, не ходят троллейбусы. Автобусы будут ходить с 9 утра до 9 вечера. К забастовке присоединился профсоюз моряков — все суда останутся в портах, не будет паромного сообщения c островами. Прекращено также железнодорожное сообщение, в том числе пригородное.
В Афинах пройдет два митинга — в 11.00 на площади Клатмонас соберутся сторонники Всеобщей конфедерацией труда, в 10.30 на площади Омония будет митинговать ПАМЕ. Акции протеста планируются и в других городах.
Профсоюз GSEE заявил, что выступает против «ведущей в тупик и бездушной государственной политики». Они требуют прекратить постоянное повышение налогов, установить единую минимальную зарплату в 751 евро, заключить коллективные трудовые соглашения, также требуют «работы для всех», справедливой и жизнеспособной системы социального обеспечения без каких-либо сокращений пенсий и льгот.
С аналогичными требованиями выступают и другие профсоюзы.
Накануне в Греции прошла 24-часовая забастовка работников СМИ, которые требовали восстановления всех нарушенных профессиональных, пенсионных и профсоюзных прав.
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