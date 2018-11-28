«Нафтогаз» не пустил Счетную палату проводить проверку компании

НАК «Нафтогаз Украины» не допустила представителей Счетной палаты к проверке компании, сообщил глава ведомства Валерий Пацкан в ходе правительственного заседания в среду, обратившись к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отреагировать на эту ситуацию.
«Счетная палата начала аудит компании „Нафтогаз“. Нас не допустили к проверке. Хотя согласно статье 8 закона о Счетной палате все члены СП должны иметь доступ ко всем базам, созданным за счет госбюджета», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
В свою очередь премьер-министр заверил, что заинтересован в максимальной публичности и открытости государственных компаний.
«Если будет необходимость в отдельном распоряжении правительства, чтобы открыть информацию для Счетной палаты, мы это сделаем», — отметил В.Гройсман.
Министр здравоохранения Уляна Супрун в свою очередь указала на то, что Счетная палата в этом году шесть раз проводила аудит подведомственного ей министерства. «А по некоторым программам — по два раза», — добавила она.
«Я думаю, что они (Счетная палата — Ред.) должны начать смотреть там, где должны, а не преследовать министерства, которые проводят реформы», — сказала Супрун.
Со своей стороны Пацкан отметил, что контрольные меры были запланированы предыдущим составом ведомства, а в нынешнем составе оно планирует до 1 декабря утвердить новый план.
«То, что было спланировано, мы должны отработать... А на следующий год спланируем новые меры», — сказал он.
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