Нефть завершила месяц рекордным за 10 лет падением

Нефтяной рынок усилил падение в ходе торгов в пятницу на сомнениях в том, что ОПЕК+ примет меры для сокращения предложения на рынке, пишет Интерфакс-Украина.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 по Киеву уменьшилась на $0,93 (1,56%) — до $58,58 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,8%, до $58,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,95 (1,85%), до $50,50 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской — выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI — почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.