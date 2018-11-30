За осень стоимость Bitcoin рухнула на 43%

Вечером 30 ноября среднерыночная стоимость Bitcoin опустилась до отметки в $4000, за осень криптовалюта подешевела на 43% — 1 сентября она торговалась на уровне в $7000. Курс Ethereum за это же время снизился на 60% — с $283 до $113, криптовалюта Виталика Бутерина уступила второе место в списке крупнейших блокчейн-проектов по капитализации токену XRP от компании Ripple, это один из немногих активов, который подорожал за последние три месяца — с $0,33 до $0,37 — на 12%.
Общая стоимость блокчейн-индустрии упада на $98 млрд, до $130 млрд, в ноябре большинство криптовалют обновили свои годовые минимумы. Цена Bitcoin 25 ноября опустилась до $3600, курс Ethereum — до рекордно низких $100. В то же время XRP 12 сентября подешевел до $0,25, а в ноябре токен не падал ниже отметки в $0,32, несмотря на общее снижение.
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