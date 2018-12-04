За пять лет украинские порты на Азовском море потеряли половину грозопотока

Украинские морские порты «Бердянск» и «Мариуполь» могут увеличить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год в случае прекращении противоправных действий со стороны России. Об этом заявили в Администрации морских портов Украины.

«Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, которые привели к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. В то время как беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив позволило бы увеличить объемы перевалки в украинских портах на Азовском море почти на 800 тыс. тонн в год», — говорится в сообщении АМПУ.

По данным администрации, ситуация c судоходством в Азовском море остается сложной и по состоянию на вторник прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые направляются к портам «Бердянск» и «Мариуполь».

«За последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и нынешних безосновательных задержек судов порты „Мариуполь“ и „Бердянск“ уменьшили объемы перевалки почти вдвое — до 8,9 млн. тонн. Это, в первую очередь, экспорт продукции украинских производителей в Италию, США, Турцию, Египет, Тунис, Великобританию, Францию, Сирию», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, порты «Мариуполь» и «Бердянск» уже сталкивались с ситуацией, когда проход судов через Керченский пролив был закрыт нескольких дней — во время монтажа арок Керченского моста. Однако нынешняя задержка более длительная.

«Фактически суда, которые направлялись к азовским портам Украины, не могли пройти с Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря. 1 и 2 декабря. Благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров к портам „Мариуполь“ и „Бердянск“ прошли шесть судов, одно из которых ожидало прохода с 17 ноября», — сообщил Вецкаганс.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, АМПУ продолжает реализацию проектов по дноуглублению в портах Азова.

Кроме этого, Администрация морпортов ведет реконструкцию причалов, реализует совместные инвестиционные проекты со стивидорными компаниями и готовится к обеспечению ледовой навигации на Азове.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. Так, по состоянию на 3 декабря 2018 года прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход — одно, еще девять судов находились у причалов портов.