Россия частично разблокировала порты в Азовском море

По состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

«Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — заявил Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход — 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава министерства отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным «благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа».