Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев

Тбилисский городской суд арестовал шестерых граждан Украины, задержанных 2 декабря по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает «Грузия Online». Задержанный вместе с ними гражданин Грузии также арестован.

Власти Грузии считают, что со стороны обвиняемых существовала угроза, что они могут скрыться или совершить новое преступление.

Один из адвокатов арестованных заявил журналистам, что все семеро подзащитных объявили голодовку. «Таким образом они протестуют против всего, что с ними происходит», — приводят его слова журналисты.

Напомним, что арестованные были задержаны в одной из гостиниц в Тбилиси, их подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 236 УК Грузии). Задержанный гражданин Грузии — это воевавший в добровольческом батальоне «Донбасс» военный Лука Чхетия.

3 декабря появилась информация, что среди задержанных был депутат Верховной рады от «Самопомощи», бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Депутат назвал эту информацию «фейком», в грузинском МВД это также отрицают.