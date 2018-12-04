ЕС возьмет в долг, чтобы помочь Украине

Евроcоюз начал размещение облигаций, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 миллионов евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщил агентству Reuters чиновник ЕС на условиях анонимности.
«Европейский Союз размещает облигации с погашением в апреле 2033 года, чтобы привлечь средства для оказания финансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро и Грузии — на сумму 15 миллионов евро», — говорится в сообщении.
По данным агентства, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС.
Завершение эмиссии ожидается через неделю, в понедельник, 11 декабря.
Напомним, 30 ноября Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.
Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, не являющейся его членом.
14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.
Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро из предыдущей программы помощи. Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть е-декларирование для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.
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