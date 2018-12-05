Парубий подписал госбюджет на 2019 год

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

«Только что подписал закон „О государственном бюджете на 2019 год“. Мы приняли его, придерживаясь всех требований — до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров», — написал он в Твиттер в среду.

Парубий убежден, что принятый документ является бюджетом «развития и роста».

«И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины», — отметил он.

Документ отправлен на подпись президенту Украины.