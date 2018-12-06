Во Франции готовятся к новому раунду протестов – закрывают музеи и магазины

Власти Франции призывают коммерсантов закрыть магазины на Елисейских Полях в субботу, 8 декабря, из-за очередной акции протеста «желтых жилетов», намеченной на этот день. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление префектуры полиции.
Как указывается в заявлении, полиция также рекомендует сотрудникам магазинов быть бдительными в этот день. По данным AFP, из-за демонстраций в субботу также не будут работать семь музеев и исторических мест, которые находятся в ведение города.
Напомним, что во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.
Во время последних погромов, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб €3-4 млн.
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