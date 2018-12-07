Tesla Model 3 будет официально продаваться в Европе

Компания Илона Маска Tesla объявила о выходе на европейский рынок своего седана Model 3. Об этом пишет The Drive.

Как отмечается, продажи седана Tesla Model 3 (самого доступного и массового электромобиля марки — Ред.) стартуют с топовых модификаций Long Range Dual Motor AWD и Performance.

Ёмкость батареи у пары одинаковая — 75 кВт•ч. Запас хода — 544 и 530 км по циклу WLTP соответственно. Цены от страны к стране отличаются, но в среднем это 58 тысяч и 70 тысяч евро. Первые поставки европейским клиентам запланированы на февраль 2019 года.

Во Франции покупатели Tesla получают «эко-бонусы», отчего там Model 3 «начинается» с 53,5 тысяч евро, а в Испании никаких льгот не предусмотрено поэтому цена стартует с 59,1 тысяч евро.

«Дольше всего (примерно 12 месяцев — Ред.) ждать заказанных электрокаров придётся жителям Великобритании, и виной тому не Brexit, а правый руль», — пишет издание.

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