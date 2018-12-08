В Бельгии арестовали 5 человек за призывы повторить в стране акцию «желтых жилетов»

Полиция арестовала в Бельгии пять человек за призывы в Facebook и на YouTube к беспорядкам и сопротивлению органам правопорядка в ходе акций протеста «желтых жилетов». Об этом сообщила в субботу газета La Derniere Heure.

Задержанным грозит штраф в €8 тыс. и тюремные сроки от восьми дней до трех месяцев.

По информации издания, среди арестованных — жители рабочего предместья Льежа Серенга и города Вервье, также расположенного в промышленном районе Льежа на западе королевства. Один из задержанных разместил в YouTube видеоролик о столкновениях «желтых жилетов» в Париже с полицией, снабдив его призывом «устроить то же самое в Бельгии». Остальные призывали оказывать сопротивление полиции в Facebook.

Как заявила представитель прокуратуры Льежа Катрин Коллинён, прокуратура «уважает право на свободу самовыражения и манифестаций, но призывы к насилию и уничтожению собственности — это, без сомнения, правонарушение».