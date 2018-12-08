В Париже уже задержали более 480 человек

Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже возросло до 481 человека, 211 из них помещены под стражу, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Ранее сообщалось о примерно 350 задержанных.
«Мы уже задержали 481 человека в Париже, 211 человек помещены под стражу», — заявил Филипп в эфире телеканала BFMTV.
Также появились сообщения о то, что полиция применила газ на Елисейских полях.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел в центральной части «полей», где находится более 1 тыс. манифестантов. Большая группа из них агрессивно действовала в отношении сотрудников полиции, которые перекрыли два боковых переулка, ведущих к району Елисейского дворца. Манифестанты, в частности, повалили установленный полицией решетчатый забор.
После этого полиция прибегла к слезоточивому газу, причем применив его в большом объеме. Толпа поспешно ретировалась.
Напомним, что акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
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