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В США задержали мужчину, сказавшего детям, что Санта-Клауса не существует

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В США задержали мужчину, сказавшего детям, что Санта-Клауса не существует

Житель штата Техас был задержан после того, как рассказал детям, что Санта-Клауса не существует. Инцидент произошел в субботу возле объединенной методистской церкви Святого Марка в городе Клиберн во время мероприятия под названием «Завтрак с Сантой». В настоящий момент 31-летний Аарон Урбанский, которому предъявлено обвинение в хулиганстве, остается под стражей.

Как сообщает телекомпания NBC, Урбанский пришел к церкви в составе группы из трех человек, чтобы протестовать против проведения завтрака с Сантой. «Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санта-Клауса?» — спрашивали они у прохожих. «Тогда я им сказала, чтобы они не трогали Санту и не портили Рождество моим детям, — описывает произошедшее одна из посетительниц мероприятия Хизер Джонсон. — А они начали кричать, что Санта — ненастоящий и что зря я такому учу своих детей». После этого Урбанский был доставлен в отделение. В настоящее время мужчина ожидает объявления суммы залога, который он обязан уплатить для освобождения.

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Это уже не первый инцидент в США, когда существование рождественского персонажа подвергается сомнению. Так, администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью-Джерси) несколько дней назад отстранила от работы учительницу, которая на занятиях с первоклассниками решила развенчать миф о существовании Санта-Клауса. Во время урока педагог сказала детям, что подарки под елку на самом деле кладут их родители. Также она сообщила, что не существует пасхального зайца, зубной феи, летающих рождественских оленей, эльфов и лепреконов.

США, Санта-Клаус
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