В США уволили учительницу, рассказавшую детям, что Санта-Клауса не существует

Администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью-Джерси) встала на защиту детских рождественских ожиданий, отстранив от работы учительницу, которая на занятиях с первоклассниками развенчала миф о существовании Санта-Клауса. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

Во время урока педагог рассказала детям, что подарки под елку на самом деле кладут их родители. Более того, она развеяла мифы о пасхальном кролике, зубной фее, летающих рождественских оленях, эльфах и лепреконах. Примечательно, что преподавательница, имя которой не разглашается, не является постоянным сотрудником учебного заведения: она заменяла основную учительницу, которая не смогла провести урок.

Первоклассники серьезно восприняли откровения учительницы: некоторые, по сообщению телеканала, выходили с урока со слезами на глазах. В свою очередь родители детей возмутились «неразумным», по их словам, поведением педагога.

Директор школы Майкл Радж назвал высказывания преподавательницы недопустимыми, поскольку они «разрушают все детские мечты и ожидания» накануне Рождества.