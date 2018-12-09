Porsche отзовет в США Macan и Cayenne из-за креплений для лыж

Владельцам люксовых автомобилей Porsche в США придется отдать свои машины для замены креплений для лыж. Деталь за $200, как сочли в службе безопасности на дорогах, ставила под угрозу пассажиров машин стоимостью от $160 тыс.
Автопроизводитель Porsche отзовет в США ряд машин люксовых марок Cayenne и Macan из-за некачественно сделанного крепления для лыжной сумки. Об этом сообщает Bloomberg.
Машины в этой комплектации оснащены специальными креплениями позади второго ряда сидений, которые предназначены для сумки, в которой можно перевозить принадлежности для катания на лыжах. На эти крепления обратила внимание Национальная служба безопасности на дорогах.
«Крепление сумки для лыж было выполнено с использованием неподходящих нитей, что потенциально может привести к разрыву ремней и проблемам с безопасностью в случае аварии», — указали в агентстве. Если при аварии ремни разорвутся, то лыжная сумка может оказаться в салоне в незакрепленном положении и нанести вред пассажирам.
Как отмечает Bloomberg, стоимость автомобилей Porsche этой комплектации составляет порядка $160 тыс., отзыву будут подлежать примерно 250 автомобилей. Стоимость самих креплений — $200. Их замену диллеры будут производить бесплатно.
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