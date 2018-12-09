США снова напомнили об антикоррупционном суде

Посольство США вновь призвало Украину создать Высший антикоррупционный суд.
«В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе для содействия верховенству права и прозрачному и подотчетному правительству», — говорится в сообщении посольства США в Twitter.
Напомним, Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Его создание является одним из ключевых требований со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и с 2004 года отмечается ежегодно 9 декабря. Именно в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016