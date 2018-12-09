США снова напомнили об антикоррупционном суде

Посольство США вновь призвало Украину создать Высший антикоррупционный суд.

«В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе для содействия верховенству права и прозрачному и подотчетному правительству», — говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Напомним, Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Его создание является одним из ключевых требований со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и с 2004 года отмечается ежегодно 9 декабря. Именно в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.