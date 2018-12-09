Трамп обвинил бывшего главу ФБР во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который 7 декабря на закрытых слушаниях дал показания членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США. Соответствующую запись американский лидер разместил в воскресенье на своей странице в соцсети Twitter.

«245 раз бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал членам комитета Палаты представителей, что он не знал, не может вспомнить или не помнит вещи, о которых его спрашивали. Он открыл расследование в отношении четырех американцев (а не двух), не знает, кто подписывался, и не знаком с Кристофером Стилом (бывшим сотрудником британской внешней разведки (МИ-6), автором так называемого досье на Трампа — прим. Ред.). Все это ложь!» — заявил президент США.

Экс-директор ФБР 7 декабря отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей за закрытыми дверями. Он, в частности, сообщил, что в расследовании вмешательства России в американские выборы 2016 года изначально фигурировали четыре гражданина Соединенных Штатов, и Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты США, в их числе не было. Законодатели после беседы с Коми заявили, что тот отказался отвечать на ряд вопросов по рекомендации юрисконсультов из Минюста. Президент США Дональд Трамп возмутился отказом Коми и призвал заставить его дать показания под присягой.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих попыток влияния занимается уже почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании.