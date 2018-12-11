Войти
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
резонанс
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

анализ
RSS

Банкиры ожидают, что НБУ как минимум на полгода продлит обязательную продажу 50% валюты

264
Банкиры ожидают, что НБУ как минимум на полгода продлит обязательную продажу 50% валюты

Национальный банк Украины (НБУ) может минимум на полгода продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%, плановый пересмотр которой должен состояться в декабре, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«В 2019 году украинская экономика столкнется с рядом внутренних и внешних рисков: двойные выборы и угроза бюджетных дисбалансов, значительные объемы выплат по внешним долгам, перспективы замедления мировой экономики, негативно влияющего на уровень спроса и цен на украинскую экспортную продукцию. Следовательно, пересмотр нормы обязательной продажи 50% валютной выручки, а тем более — полная ее отмена, пока являются преждевременными», — сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько.

Как отметил эксперт, для украинской открытой экономики экспортная выручка в настоящее время — основной источник поступления валюты на финансовые рынки. Соответственно, обязательная продажа валютной выручки — наиболее действенное валютное ограничение. «Норма обязательной продажи позволяет Нацбанку сглаживать пиковые колебания спроса на валюту, поскольку при растущем курсе экспортеры мотивированы придерживать валюту, чтобы затем продать по максимальному курсу», — добавил он.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что НБУ может протестировать поэтапное снижение нормы об обязательной продаже валютной выручки в конце 2019 года.

«Думаю, в декабре 2018 года НБУ сохранит норму об обязательной продаже валюты неизменной — в размере 50%. В условиях нестабильной политической и экономической ситуации экспортеры вряд ли захотят добровольно, без наличия особой необходимости, продавать валюту, что может повлечь за собой нехватку гривневой ликвидности на рынке. Снижаться данная норма может только в условиях финансовой стабильности и незначительными шагами. Вероятно, что предпосылки для снижения нормы обязательной продажи валюты могут появиться не ранее чем в конце следующего года», — сказала она.

Начальник управления финансового планирования Укргазбанка Виктор Пастернак придерживается аналогичной точки зрения: «Думаю, что данная норма сохранится, как минимум, до конца этого года с возможным дальнейшем ее ослаблением или отменой к концу следующего года».

Как отметил Пастернак, регулятор планировал отменить обязательную продажу валюты еще до конца 2018 года, но в связи с турбулентностью на развивающихся рынках и введением в 10 областях Украины военного положения эти планы вряд ли реализуются.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов также полагает, что НБУ в декабре сохранит норму об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%.

«2019-й — тяжелый год: много внешних выплат, президентские и парламентские выборы. Послабления ограничений в валютном регулировании можно ожидать со второй половины 2019 года, если будут понятны источники поступления валюты в страну», — добавил банкир.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что НБУ через полгода может полностью отменить норму об обязательной продаже валюты.

«Обязательная продажа валюты может быть одномоментно отменена после президентских выборов, при очередном следующем плановом пересмотре, который происходит каждые полгода. Отмена этой нормы станет позитивным сигналом для финансового рынка, бизнеса и инвесторов», сказал банкир.

Читайте также: «Почему задерживают пенсию» и бэйблейд очутились среди самых популярных запросов украинцев в Google

Напомним, что НБУ снизил норму по обязательной продаже валюты до 50% с 65% в апреле 2017 года.

НБУ, валюта
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016