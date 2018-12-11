Банкиры ожидают, что НБУ как минимум на полгода продлит обязательную продажу 50% валюты

Национальный банк Украины (НБУ) может минимум на полгода продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%, плановый пересмотр которой должен состояться в декабре, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«В 2019 году украинская экономика столкнется с рядом внутренних и внешних рисков: двойные выборы и угроза бюджетных дисбалансов, значительные объемы выплат по внешним долгам, перспективы замедления мировой экономики, негативно влияющего на уровень спроса и цен на украинскую экспортную продукцию. Следовательно, пересмотр нормы обязательной продажи 50% валютной выручки, а тем более — полная ее отмена, пока являются преждевременными», — сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько.

Как отметил эксперт, для украинской открытой экономики экспортная выручка в настоящее время — основной источник поступления валюты на финансовые рынки. Соответственно, обязательная продажа валютной выручки — наиболее действенное валютное ограничение. «Норма обязательной продажи позволяет Нацбанку сглаживать пиковые колебания спроса на валюту, поскольку при растущем курсе экспортеры мотивированы придерживать валюту, чтобы затем продать по максимальному курсу», — добавил он.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что НБУ может протестировать поэтапное снижение нормы об обязательной продаже валютной выручки в конце 2019 года.

«Думаю, в декабре 2018 года НБУ сохранит норму об обязательной продаже валюты неизменной — в размере 50%. В условиях нестабильной политической и экономической ситуации экспортеры вряд ли захотят добровольно, без наличия особой необходимости, продавать валюту, что может повлечь за собой нехватку гривневой ликвидности на рынке. Снижаться данная норма может только в условиях финансовой стабильности и незначительными шагами. Вероятно, что предпосылки для снижения нормы обязательной продажи валюты могут появиться не ранее чем в конце следующего года», — сказала она.

Начальник управления финансового планирования Укргазбанка Виктор Пастернак придерживается аналогичной точки зрения: «Думаю, что данная норма сохранится, как минимум, до конца этого года с возможным дальнейшем ее ослаблением или отменой к концу следующего года».

Как отметил Пастернак, регулятор планировал отменить обязательную продажу валюты еще до конца 2018 года, но в связи с турбулентностью на развивающихся рынках и введением в 10 областях Украины военного положения эти планы вряд ли реализуются.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов также полагает, что НБУ в декабре сохранит норму об обязательной продаже валютной выручки в размере 50%.

«2019-й — тяжелый год: много внешних выплат, президентские и парламентские выборы. Послабления ограничений в валютном регулировании можно ожидать со второй половины 2019 года, если будут понятны источники поступления валюты в страну», — добавил банкир.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что НБУ через полгода может полностью отменить норму об обязательной продаже валюты.

«Обязательная продажа валюты может быть одномоментно отменена после президентских выборов, при очередном следующем плановом пересмотре, который происходит каждые полгода. Отмена этой нормы станет позитивным сигналом для финансового рынка, бизнеса и инвесторов», сказал банкир.

Напомним, что НБУ снизил норму по обязательной продаже валюты до 50% с 65% в апреле 2017 года.