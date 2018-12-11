«Почему задерживают пенсию» и бэйблейд очутились среди самых популярных запросов украинцев в Google

Украинцев в уходящем году больше всего интересовали Чемпионат мира по футболу, на втором и третьем месте по запросам сериал «Мажор» (третий сезон) и песенный конкурс «Евровидение» этого года. Об этом сообщил «Google Украина» со ссылкой на итоговый рейтинг самых популярных запросов, составленный компанией по итогам 2018 года.

Персоной года, по данным поисковика, ушедшая в этом году украинская актриса, руководитель, продюсер, комик, педагог Марина Поплавская, на втором и третьем местах — российский певец и автор песен Егор Крид и ушедший в августе

советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог Иосиф Кобзон.

В Топ-10 персон также вошли транс-звезда Зианджа (Борис Апрель), репер Xxxtentacion, английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета Стивен Хокинг, герцогиня Сассекская — супруга принца Гарри, герцога Сассекского, бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл и украинский боксер Александр Усик.

В категории «Фильм года» первое место занял фильм «Веном», на втором и третьем местах — мультфильм «Монстры на каникулах 3» и фильм «50 оттенков свободы». В Топ-10 фильмов также вошли фильмы «Мстители: Война Бесконечности», и «Дэдпул2».

ТВ-шоу года в Google назвали программу «Евровидение-2018», на втором и третьем местах — «Холостяк 8 сезон» и «Голос Країни 2018». В Топ-10 также вошли шоу «Танцы со звездами 2018» и «Замуж за Бузову».

Сериалом года, по данным поисковика, признан сериал «Мажор» (третий сезон), на втором и третьем местах — «Школа» (второй сезон) и «Полицейский с Рублевки» (третий сезон). В десятку сериалов вошли «Домашний арест» и " Ивановы Ивановы" (третий сезон).

Самым часто задаваемым вопросом украинцев со словом «почему» был вопрос «почему задерживают пенсию», на втором и третьем местах вопросы «почему мясо коровы называется говядиной» и «почему нет связи МТС». В Топ-10 также вошли вопросы «почему в Одессе жёлтый снег», «почему вянут перцы в теплице» и «почему задерживают детские пособия».

Узнавая ответ на вопрос «что такое?» украинские пользователи чаще всего интересовались «что такое биткоин», «что такое корь» и «что такое томос». Кроме того, в данной категории задавались вопросы «что такое реинтеграция», «что такое NFC» и «что такое эщкере».

Главным вопросом в запросе «как» был вопрос «как скачать видео с Ютуб», далее в рейтинге — „«как сделать и „как удалить Инстаграм“. Кроме того, украинцев интересовало „как подключить Т2“, „как заработать деньги в интернете“ и „как ухаживать за орхидеей“.

Покупкой года, по данным Google Украина, стал „бэйблейд“. На втором и третьем местах в категории расположились „Т2“ и „Укрзализныця“ билеты». Также украинцы искали, как купить в интернете «МАУ билет», «Iqos» и «биткоин».