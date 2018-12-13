Евросоюз продлил санкции против России

Совет Европейского союза вновь продлил санкции против граждан и организаций из России.

О продлении антироссийских санкций в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск. Он заявил, что это решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.

По данным СМИ ограничительные меры продлены на шесть месяцев.

переди - формальная процедура, которая будет проделана в течение ближайших недель. После завершения формальной процедуры решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.