«Укрзализныця» намерена в следующем году дважды повысить цены на билеты

Компания «Укрзализныця» в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%. Об этом говорится в проекте финплана на следующий год, который предварительно одобрил набсовет компании, сообщает «Интерфакс-Украина».
«В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%», — указывается в пояснительной записке.
Согласно ей, ожидается также повышение цен с апреля в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.
В то же время «Укрзализныця» отмечает невозможность запланировать повышение тарифов на пригородные перевозки, так как облгосадминистрации «неохотно идут на встречу» и процедура согласования с ними требует много времени.
В результате компания надеется увеличить доходы от перевозки пассажиров по сравнению с этим годом на 18,5% — до 10,28 млрд грн, что составит 11,6% всех ее доходов, несмотря на ожидаемое сокращение пассажиропотока на 0,8% — до 28,65 млрд пасс.-км.
В частности, доходы от международного сообщения могут возрасти на 5,9% — до 2,04 млрд грн, от внутреннего — на 24,4%, до 7,54 млрд грн и от пригородного — на 1,9%, до 0,7 млрд грн.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016