В РПЦ не признали Объединительный собор в Киеве

Каноническая значимость прошедшего 15 декабря в Киеве объединительного собора, на котором был избран глава новой украинской православной церкви митрополит Епифаний, «ничтожна». Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, передает российское агентство «РИА Новости».

В РПЦ считают, что признание главы новой украинской церкви в православном мире «едва ли выполнимая задача». «Раскольники выбрали раскольника», — отметил Волков. По его словам, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) продолжит свое развитие в Украине, несмотря на создание новой автокефальной церкви.

Ранее в РПЦ уже называли объединительный собор «канонически ничтожным сборищем».

«Для нас это событие ровно ничего не означает. Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь», — сказал в интервью «Интерфаксу» замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Напомним, что собор состоялся в храме святой Софии, на нем присутствовали 190 иерархов. Также в соборе принимал участие президент Украины Петр Порошенко, который во время выступления отметил важность приобретения «духовной независимости» и «обрезания пут, привязывающих нас к империи».

Избранным главой автокефальной церкви Украины стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний (в миру Сергей Думенко). В январе он вместе с Порошенко отправится в Стамбул, чтобы принять томос об автокефалии украинской церкви от Вселенского патриарха Варфоломея.