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В Ощадбанке не надеются быстро взыскать с России $1,3 миллиарда

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В Ощадбанке не надеются быстро взыскать с России $1,3 миллиарда

Решение международного арбитража о компенсации Россией ущерба Ощадбанка в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями требует много времени для реализации. Об этом говорится в статье на Экономической правде.

«Заявления со стороны РФ о том, что она не признает решение суда, являются безосновательными и, убежден, не будут эффективными в случае подачи Россией иска об отмене решения. После вынесения решения 26 ноября у нас никакой коммуникации с российской стороной не было. Мы понимаем, каким может быть их следующий шаг, и готовимся к нему », - сказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

И Пышный, и опрошенные юристы признают: решение суда — это переломный момент в споре, но когда дело касается выплаты компенсации, то отнюдь не завершающий.

По словам адвоката, управляющего партнера АО «Супрема Лекс» Виктора Мороза, Нью-Йоркская Конвенция позволяет Ощадбанку в будущем пойти двумя путями.

Первый — искать имущество РФ или российских государственных компаний в других государствах, накладывать на них арест и реализовывать с торгов для погашения задолженности.

Второй — заменить кредитора в отношениях с РФ с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором.

По словам Мороза, оба варианта могут требовать много времени для их реализации, однако могут привести к тому, что решение будет выполнено.

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Напомним, 26 ноября Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка — взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян — «отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска».

Россия, Ощадбанк
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