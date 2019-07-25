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Россия оспорила решение о взыскании $1 млрд в пользу Ощадбанка

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Россия оспорила решение о взыскании $1 млрд в пользу Ощадбанка

Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос агентства ТАСС о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка в РФ.

«Арбитражное решение по иску ПАО „Государственный ощадный банк Украины“ оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается», — сообщили в Минюсте России.

«В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, — отметили в министерстве. — Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины».

23 июля стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Как отмечалось в определении суда, он выдал исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка возмещения убытков в размере более $1,111 млрд по решению Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года в качестве компенсации за потерю инвестиций банка на территории Крыма.

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Кроме того, суд постановил выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на $3,87 млн. В определении сказано, что оно может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде Украины в течение 30 дней, то есть до 17 августа.

Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на $1,3 млрд. При этом сообщалось, что украинская сторона будет «активно добиваться» выполнения данного решения в отношении активов России «в соответствующих юрисдикциях во всем мире».

Россия, Ощадбанк
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