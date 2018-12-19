Экс-главу CBS лишили выходного пособия в размере $120 млн из-за домогательств

CBS не станет платить ушедшему в отставку с поста ее гендиректора Лесли Мунвесу компенсацию за расторжение контракта. Такое решение принял совет директоров телекомпании, сообщила газета The New York Times.

Мунвес был вынужден в сентябре оставить посты гендиректора и председателя правления CBS после выдвинутых в отношении него обвинений в сексуальных домогательствах. В частности, журнал The New Yorker опубликовал материал на основе бесед с шестью женщинами, заявившими, что Мунвес их домогался. Эти действия якобы имели место в период с 1985 по 2006 год. Две женщины также обвинили Мунвеса в попытках их запугать, с тем чтобы они хранили молчание об упомянутых эпизодах.

За досрочное расторжение контракта экс-гендиректору полагалась компенсация в размере $120 млн, однако, как решили члены совета директоров, выплаты не будет, так как Мунвес, по их мнению, нарушил условия контракта.

«Мы установили наличие оснований для расторжения контракта по причинам, включающим сознательное и существенное превышение должностных полномочий с его стороны, нарушение правил политики компании и условий рабочего контракта, а также сознательный отказ в полноценном сотрудничестве с проводившимся компанией расследованием», — говорится в заявлении совета директоров, которое приводит The New York Times.

Решение было принято после изучения результатов внутреннего расследования в отношении экс-гендиректора, которое провела для CBS сторонняя юридическая фирма. Таким образом Мунвес останется без выходного пособия.