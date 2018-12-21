Цена нефти Brent упала уже ниже $54

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,9% и составила $53,87 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в $54 за баррель 12 сентября 2017 года.