Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за Порошенко

В Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% вообще не интересуется политикой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» им.Кучерива.
Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 53,2% украинцев считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, 30,4% ответили, что несут частичную ответственность, 7,3% — сказали, что — полную, а 9,1% — затруднились с ответом.
Также, согласно исследованию доверия к государственным и политическим институтам, 43% респондентов доверяют армии, 18,4% — местным органам власти, 17% — профсоюзам, 12,5% — полиции, 8,1% — прокуратуре, 7,8% — президенту, 7,2% — правительству, 7,1% — судам, 4,7% — Верховной Раде, а 5,5% было тяжело ответить на вопрос.
Кроме того, 28,9% респондентов ответили, что их вообще не интересует политика, 60,9% — в определенной степени интересует, 10,3% — очень интересует.
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, были опрошены 1800 респондентов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016