Украинцы считают ситуацию в стране напряженной и взрывоопасной, - опрос

В Украине 59% опрошенных оценивают политическую ситуацию в стране как напряжённую, а 27,8% — как критическую и взрывоопасную, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» им.Кучерива.
Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 59% респондентов в целом оценивают политическую ситуацию в стране как напряжённую, а 27,8% — как критическую и взрывоопасную, 5,7% — как спокойную, 1,9% — как благополучную, а 5,6% было тяжело ответить на вопрос.
Также 46,2% опрошенных считают, что наиболее подходящим для описания ситуации которая сложилась стране, будет высказывание, что «терпеть наше тяжелое положение уже невозможно», 36,3% — «жить тяжело, но можно терпеть», 8,7% — «уже на так плохо и можно жить», а 8,9% респондентов затруднились с ответом.
Кроме того, 52,1% респондентов считают, что в ближайший год никакого улучшения жизни не будет, 30,8% — было тяжело ответить, а 17,1% ответили, что жизнь более-менее наладится.
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошены 1800 респондентов.
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