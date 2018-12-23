Сегодня в 13 областях проходят местные выборы

В 78 объединенных территориальных общинах на территории 13 областей Украины 23 декабря проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

По информации на сайте ЦИК, выборы состоятся в 9 городских,16 сельских и 53 сельских ОТГ. В частности, такие выборы состоятся: в Волынской области — в 9 ОТГ; в Днепропетровской области — в 1 ОТГ; в Житомирской области — в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области — в 4 ОТГ; в Киевской области — в 4 ОТГ; в Кировоградской области — в 4 ОТГ; во Львовской области — в 5 ОТГ; в Полтавской области — в 3 ОТГ; в Ривненской области — в 3 ОТГ; в Тернопольской области — в 5 ОТГ; в Хмельницкой области — в 3 ОТГ; в Черкасской области — в 27 ОТГ; в Черновицкой области — в 4 ОТГ.

Как сообщается на сайте НацполицииКиевской области, общественный порядок во время выборов ОТГ Киевщины будут обеспечивать около 130 правоохранителей.

По предварительным подсчетам, в этих выборах в целом смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.