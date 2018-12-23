На польско-украинской границе столпотворение: заробитчане спешат домой на Рождество

Госпогранслужба сообщила о наличии автомобильных заторов на въезд в Украину на западном участке границы.
Согласно сообщению ведомства, в настоящее время на границе с Польшей на въезд в Украину в пункте пропуска «Ягодин» находятся 700 легковых и 400 грузовых авто; на ПП «Краковец» — 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов, «Устилуг» — 150 легковых автомобилей; «Угринов» −200 легковых авто; «Рава-Русская» −150 легковых и 160 грузовых автомобилей; «Грушев» — 200 легковых; «Шегини» — 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов, «Смильниця» — 220 легковых авто.
На границе с Венгрией в пункте пропуска «Тиса» — 150 легковых; «Вилок» — 50 легковых.
На границе со Словакией в ПП «Ужгород» — 100 легковых авто, на границе с Румынией в ПП «Порубное» — 95 грузовиков.
«В пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества (25 декабря — Ред.) к родным, а те, кто был за границей на заработках или учебе, возвращаются на праздники домой», — отметили в ГПСУ.
«На выезд из Украины обеспечен бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств, очередей на границе нет», — добавили в ведомстве.
Накануне пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ также сообщала о «значительных скоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину».
Больше всего автомобилей и автобусов ожидало оформления перед пунктами пропуска «Краковец-Корчева», «Шегини-Медика» и «Грушев-Будомеж».
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