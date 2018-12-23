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Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

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Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом сообщает DW.

Известный под псевдонимом «Казик», он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.

Он сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха «Казик» Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.

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Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.

Израиль, Симха Ротем
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