Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом сообщает DW.
Известный под псевдонимом «Казик», он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.
Он сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.
Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха «Казик» Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.
Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016