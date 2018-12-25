Сегодня - Рождество Христово по григорианскому календарю

Сегодня, 25 декабря, весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Болгарская, часть Греческой, Румынская, Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

Рождество - один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является само Рождество.

В Украине Рождество Христово 25-го декабря на государственном уровне официально празднуется с 2017 года.