УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о переименовании

Глава юридического отдела каноничекой Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
«Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины (с просьбой. — Ред.) применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Так как имеет место нарушения Конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — приводит слова Бахова сайт УПЦ.
Он напомнил, что было собрано более 60 тысяч подписей под обращением с призывом отозвать внесенные в парламент законопроекты о переименовании церкви и переходе ее приходов в другие церковные образования.
«Несмотря на это, народные избранники 20 декабря проголосовали за законопроект № 5309, который не только откровенно антиконституционный и дискриминационный, а и такой, что вносит в общество религиозную вражду», — отметил, Бахов.
Он добавил, что закон Украины о политических партиях предусматривает запрет их деятельности, если их действия направлены на пропаганду насилия, разжигание религиозной вражды. В связи с этим «возникает необходимость избирателям ставить вопрос о дальнейшей деятельности тех партий, которые поддерживают такие законодательные инициативы».
«Думаю, что после вступления этого закона в силу и начало его реализации на практике даст нам более широкое понимание правозащитных действий», — сказал Бахов.
Напомним, в четверг Верховная рада приняла документ, который может лишить УПЦ ее названия. Президент Украины Петр Порошенко подписал его в субботу. Документ вступает в силу после его опубликования. В соответствии с документом, у Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав.
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