Депутаты Рады обжаловали в Конституционном суде закон о «переименовании УПЦ»

Депутаты Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде Украины закон, который обязал Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба КСУ.
«Просим признать неконституционными изменения в закон „О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозной организации, которая входит в структуру организации, центр управления которой находится в государстве, которое законом признано агрессором», — говорится в тексте депутатского обращения. В частности, по их мнению, закон нарушает конституционное право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания. Депутаты также просят суд рассмотреть документ безотлагательно.
Инициаторами представления стали 49 депутатов Верховной рады, среди которых депутаты межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также члены фракции «Оппозиционный блок».
Напомним, что парламент Украины 20 декабря 2018 года принял изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым Украинская православная церковь обязана быть переименована. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации «с центром в государстве-агрессоре», обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.
Отметим, что Конститция Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность. Также Конституция определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.
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