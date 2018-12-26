Результаты выборов в ОТГ будут считать до нового года

Центризбирком не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в 78 объединенных тергромадах, которые состоялись 23 декабря. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Таких проблем, которые бы имели влияние на результаты, на сегодняшний день нами не установлено», — отметила Слипачук.

В то же время она подчеркнула, что сейчас ЦИК только получает первичную информацию о выборах в ОТГ 23 декабря и поэтому говорить об их результатах можно будет позже.

Председатель ЦИК убеждена, что результаты указанных выборов в тергромадах будут установлены до нового года.

Напомним, что 23 декабря прошли первые выборы депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад в 78 ОТГ.

Выборы состоялись в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских — 9, поселковых — 19, сельских — 317).