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ЦИК отменил выборы в ОТГ в десяти областях

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ЦИК отменил выборы в ОТГ в десяти областях

Центризбирком 29 ноября принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение.

Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

ЦИК указал, что выборы можно будет провести после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.

ЦИК, ОТГ
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Комментарии (1)
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 29 минут назад

Было бы интересно организовать отдельный округ в Администрации президента.

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Четверг, 29 ноября 2018
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