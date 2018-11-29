ЦИК отменил выборы в ОТГ в десяти областях

Центризбирком 29 ноября принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение.
Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.
ЦИК указал, что выборы можно будет провести после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.
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