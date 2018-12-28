СМИ поддержали Павелко: иметь представителей в УЕФА — не нарушение, а достижение

Глава правительства Белоруссии не только руководит Советом министров страны, но и является членом одного из Комитетов УЕФА. Схожий пример — глава федерации футбола Грузии, который параллельно — депутат грузинского парламента от правящей партии. В Украине же, президент ФФУ Андрей Павелко также является членом структурного подразделения УЕФА — УЕФА Ивентс. Однако, за представительство интересов нашей страны на международной арене некие активисты пытаются его осудить. Об этом пишет издание «Голос».

«Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас возглавляет не только правительство, но и белорусскую федерацию футбола. Ее руководителем он стал намного раньше, чем получил назначение Премьером. Полномочия Румаса в статусе функционера истекают в марте следующего года. Помимо этого, глава белорусского правительства имеет официальную должность в УЕФА. Румас занимает позицию второго вице-президента Комитета по вопросам молодежного и аматорского футбола (с 2015 года)», — отмечает издание.

Совмещая главный пост в правительстве и представительство своей страны в УЕФА, Рамус лишь продолжает работать на имидж своей родины за ее пределами. Так, по крайней мере, считают в Белоруссии, всячески поддерживая интеграцию первых лиц государства в международное сообщество, подчеркивают журналисты.

Абсолютно иного мнения отдельные, так называемые, активисты в Украине. Действующего президента ФФУ Андрея Павелко в буквальном смысле «гнобят» за то, что он является членом Исполкома «УЕФА Ивентс». Это структурное подразделение УЕФА, отвечающее за организацию футбольных турниров под эгидой организации по всему миру.

«За членство в „УЕФА Ивентс“ и за представительство Украины в такой влиятельной футбольной структуре с Павелко требуют то снять депутатскую неприкосновенность, то привлечь его за коррупцию. И это при том, что он не получает никакой платы или других доходов от работы в „УЕФА Ивентс“, а своё назначение сюда заблаговременно согласовал в НАПК.

Казалось бы, не так много украинских политиков сегодня могут похвастаться представительством Украины на международной арене. Так почему же когда есть хоть минимальный повод для радости и даже гордости, у нас всегда находится ряд проплаченных активистов, которые кричат о „зраде“...?», — отмечает издание.

Журналисты связывают травлю Павелко с желанием Григория Суркиса удержаться за должность в УЕФА. СМИ не единожды писали о заказной медийной кампании по дискредитации ФФУ. И, не исключено, что тема совмещения должностей в УЕФА, которую дружественные Суркису СМИ пытаются представить в негативном свете, — очередное проявление этой гибридной информационной войны.

«Но даже если так, то тема совмещения футбольных и государственных должностей заведомо проигрышна. Тому пример не только Белоруссия, но и Грузия, где руководитель футбольной федерации — депутат, и ряд других стран», — резюмирует издание.

Отметим, что в Грузии, президент отечественной футбольной ассоциации — Леван Кобиашвили — в 2016 году стал депутатом грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

С получением мандата, Кобиашвили не утратил свой пост в футбольной федерации Грузии. И срок его полномочий в этой ипостаси истекает только осенью следующего года.

Напомним, Андрей Павелко в феврале 2019 примет участие в выборах УЕФА как единственный делегат от Украины.

Также напомним, что, по данным СМИ, на выборы УЕФА очень хотел попасть действующий вице-президент организации Григорий Суркис, однако футбольное сообщество Украины оказалось категорически против его кандидатуры.