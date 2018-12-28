Джонни Депп посетил онкоцентр в Париже в костюме Джека Воробья

Актер Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья из саги «Пираты Карибского моря» посетил пациентов детского отделения института Кюри, занимающегося борьбой с онкологическими заболеваниями. Соответствующая запись в ночь на пятницу размещена на странице парижского онкоцентра в Instagram.
«В четверг (27 декабря — Ред.) Джек Воробей, самый известный из всех пиратов, неожиданно посетил детей и взрослых нашего педиатрического отделения», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит Деппа стал «замечательным подарком» за два дня до наступления Нового года как для маленьких пациентов, так и для их родителей, а также врачей онкологического центра.
Депп активно занимается благотворительностью, однако размер пожертвованных сумм не афишируется. Он сотрудничает с международным фондом Make-A-Wish Foundation, который помогает исполнять желания смертельно больных детей, неоднократно посещал детские больницы в разных странах в образе Джека Воробья.
Также известно, что в 2014 году на съемках фантастического триллера «Превосходство» он уговорил съемочную группу пригласить в качестве актеров двух бездомных, с которыми он случайно познакомился.
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