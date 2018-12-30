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Порошенко и Гройсман похвастались одними и теми же достижениями

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Порошенко и Гройсман похвастались одними и теми же достижениями

Благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3,8 тыс. км дорог как общегосударственного, так и местного значения и 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в стране, отметил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

«К тому же, нам удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса в аэропорт «Борисполь», — написал Порошенко в воскресенье.

Подытоживая, он отметил, что «эти успехи — прекрасный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м».

Примечательно, что о локомотивах и тоннеле написал в Фейсбук и премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что на железных дорогах южного и восточного направлений будут работать три десятка локомотивов General Electric.

«В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди — дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров», — отметил Гройсман.

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Премьер добавил, что в 2018 году было реализовано несколько инфраструктурных проектов — обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение крупнейшего в стране аэропорта «Борисполь» с Киевом железнодорожной веткой.

Петр Порошенко, Владимир Гройсман
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