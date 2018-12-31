В рекламном ролике Бойко «зарисовали» украинский флаг

В рекламе кандидата в президенты Юрия Бойко на телеканале «Интер» скрыли флаг Украины.

Это можно увидеть на ролике, опубликованном в Youtube.

В рекламе есть кадры, изображающие Верховную Раду с высоты птичьего полета. На верхушке купола парламента развевается украинский флаг, но на видео вместо него «размытое» пятно.