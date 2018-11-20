Бойко сообщил о создании в Раде новой группы

Народный депутат Юрий Бойко, исключенный из фракции «Оппозиционнный блок», сообщил о создании парламентской группы «Оппозиционная платформа — За життя».

«Мы создаем парламентскую группу „Оппозиционная платформа — За життя“. „Оппозиционный блок“ остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время», — сказал он журналистам в Верховной Раде во вторник.

Бойко добавил, что ко вновь созданной парламентской группе присоединится также часть оппоблоковцев, а также депутаты из других групп и фракций.