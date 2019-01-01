В январе большинство центробанков еврозоны прекращают выпуск банкнот в 500 евро

С 27 января 17 из 19 цетробанков еврозоны прекратят выпуск банкнот номиналом по 500 евро. Об этом сообщает France24 со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка.
«С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банкв еврозоны прекратят выпуск банкнот по 500 евро» — сообщили в ЕЦБ.
Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.
500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.
ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма.
500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равной 888 евро).
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