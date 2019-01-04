За год ужгородский депутат разжился на три десятка квартир

В 2017 году депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин приобрел 29 квартир. Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении издания Аргументум.

Общая площадь приобретенных квартир — более 2 тыс. кв. м.

При этом, отмечает издание, официальная стоимость квартир в несколько десятков раз ниже реальной. Например, квартира площадью 40,1 кв м обошлась депутату официально всего в 25 тыс. грн., реально — в 35 тыс. долл., квартира площадью 48,4 кв м. — официально в 1 тыс. долл., на самом деле — в 39 тыс. долл.

Только в декабре 2017 года депутат Ужгородского горсовета приобрел 7 квартир.

В целом пик активности покупки Волошиным квартир приходится на вторую половину 2017 — 4 июля депутат купил квартиру площадью 86,8 кв м., 19 июля — квартиру площадью 53,7 кв м., 26 июля — квартиру площадью 85 кв м. 4 августа депутат обзавелся квартирой площадью 64,8 кв. м. Восьмого, одиннадцатого и двадцать девятого сентября Волошин купил квартиры площадью 48,4, 40,1 и 72,4 кв м.

При этом, 20 квартир из общего перечня общей площадью 1,8 тыс. кв м. — это два многоквартирных дома, расположенные по адресу: ул. Электрозаводская, 4. Они, отмечает издание, обошлись Волошину в 665 тыс. долл. Еще 7 квартир Волошин купил в доме, расположенном по адресу: ул. Волошина 18/1.

Примечательно, что все сделки по купле-продаже недвижимости Волошиным регистрирует один и тот же нотариус — Малинич Наталья Анатольевна. А это — жена одного из прокуроров прокуратуры Закарпатской области — Андрея Малинича.

Зачем служителю народа такое количество недвижимости и в каких целях он ее использует — не понятно, пишут журналисты. Еще больше вопросов вызывает талант Волошина покупать квартиры по ценам в десятки раз ниже рыночных.

По словам юриста Юрия Кармазина, это может свидетельствовать о наличии нелегальных схем обогащения.

«За 40 тыс. грн. можно купить диван, и то плохонький. За такие деньги не купишь даже лачугу в деревне. Вероятно, что такая оценка сделана не объективно. Это показывает, сколько резерва у нашей страны по налогообложению и по уклонению от налогообложения. Очевидно, что каждая из этих квартир стоит даже не в 10, а в 100 раз больше и это уже вероятно незаконное обогащение. А четкое уклонения от налогообложения, и этот факт, если он действительно имеет место быть, можно рассматривать как уголовное преступление. Второй вопрос к тому, кто оформлял договоры, и оценил квартиры в такую цену. Эти люди также работали против интересов государства и они являются соучастниками преступления», — подчеркнул юрист.