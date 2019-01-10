Бывшего премьера Киргизстана будут судить за нанесении ущерба стране на $1,4 млн

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизстана обвинил бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова в нанесении ущерба госбюджету на сумму $1,4 млн при реконструкции музея. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГКНБ.
«От преступных действий Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов (около $1,45 млн). При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Исаков, работая главой аппарата экс-президента Атамбаева в 2017 году, оказал давление на турецкую компанию, занимавшуюся реконструкцией исторического музея с требованием ускорить работы. Турецкая сторона отказалась от дальнейших работ, и к реконструкции была привлечена немецкая компания «без проведения процедур государственных закупок». Эта компания закупила дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, значительно превышающие по стоимости материалы, имеющиеся на внутреннем рынке.
Исаков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 5 июня. Ему предъявлено обвинение по статье «Коррупция» Уголовного кодекса республики. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Киргизстана. Бывший глава правительства подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с реконструкцией ТЭЦ Бишкека.
После ухода в конце прошлого года Алмазбека Атамбаева с поста президента страны в Киргизстане по подозрению в причастности к коррупции были задержаны несколько его ближайших соратников. Помимо Исакова, среди них еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, а также экс-председатель правления Российско-Киргизского фонда развития, экс-руководитель Таможенной службы и экс-председатель Национального банка Кубанычбек Кулматов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016