Войти
Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года
госфинансы
Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года
Трамп выступил с обращением из-за кризиса на мексиканской границе
позиция
Трамп выступил с обращением из-за кризиса на мексиканской границе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

коррупция
RSS

Бывшего премьера Киргизстана будут судить за нанесении ущерба стране на $1,4 млн

265

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизстана обвинил бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова в нанесении ущерба госбюджету на сумму $1,4 млн при реконструкции музея. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГКНБ.

«От преступных действий Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов (около $1,45 млн). При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Исаков, работая главой аппарата экс-президента Атамбаева в 2017 году, оказал давление на турецкую компанию, занимавшуюся реконструкцией исторического музея с требованием ускорить работы. Турецкая сторона отказалась от дальнейших работ, и к реконструкции была привлечена немецкая компания «без проведения процедур государственных закупок». Эта компания закупила дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, значительно превышающие по стоимости материалы, имеющиеся на внутреннем рынке.

Исаков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 5 июня. Ему предъявлено обвинение по статье «Коррупция» Уголовного кодекса республики. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Киргизстана. Бывший глава правительства подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с реконструкцией ТЭЦ Бишкека.

Читайте также: Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира

После ухода в конце прошлого года Алмазбека Атамбаева с поста президента страны в Киргизстане по подозрению в причастности к коррупции были задержаны несколько его ближайших соратников. Помимо Исакова, среди них еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, а также экс-председатель правления Российско-Киргизского фонда развития, экс-руководитель Таможенной службы и экс-председатель Национального банка Кубанычбек Кулматов.

коррупция, Киргизстан
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 января 2019
Среда, 9 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016