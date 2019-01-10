Бывшего премьера Киргизстана будут судить за нанесении ущерба стране на $1,4 млн

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизстана обвинил бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова в нанесении ущерба госбюджету на сумму $1,4 млн при реконструкции музея. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГКНБ.

«От преступных действий Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов (около $1,45 млн). При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Исаков, работая главой аппарата экс-президента Атамбаева в 2017 году, оказал давление на турецкую компанию, занимавшуюся реконструкцией исторического музея с требованием ускорить работы. Турецкая сторона отказалась от дальнейших работ, и к реконструкции была привлечена немецкая компания «без проведения процедур государственных закупок». Эта компания закупила дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, значительно превышающие по стоимости материалы, имеющиеся на внутреннем рынке.

Исаков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 5 июня. Ему предъявлено обвинение по статье «Коррупция» Уголовного кодекса республики. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Киргизстана. Бывший глава правительства подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с реконструкцией ТЭЦ Бишкека.

После ухода в конце прошлого года Алмазбека Атамбаева с поста президента страны в Киргизстане по подозрению в причастности к коррупции были задержаны несколько его ближайших соратников. Помимо Исакова, среди них еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, а также экс-председатель правления Российско-Киргизского фонда развития, экс-руководитель Таможенной службы и экс-председатель Национального банка Кубанычбек Кулматов.